Valencia-Milan: la scelta in mediana per la svolta sul mercato

Valencia-Milan: come ampiamente anticipato, Mister Pioli affida le chiavi del centrocampo rossonero a Tonali-Pobega: indizio per il mercato

Il match del Mestalla tra Valencia e Milan, quarta amichevole del precampionato rossonero in programma alle 20:30, offre un indizio sulle possibili scelte di mercato che, la dirigenza milanista, intende attuare da qui a fine sessione estiva.

La totale fiducia riposta nelle capacità tecnico/tattiche di Tommaso Pobega, che avrà così l’occasione di convincere definitivamente Pioli e il suo staff per giocarsi le sue chance in maglia rossonera nel corso della prossima stagione, potrebbe portare Maldini e Massara a puntare su un centrocampista dalle caratteristiche differenti rispetto quelle individuate in obiettivi di mercato quali Bakayoko o Kamara.

L’amichevole di lusso di questa sera, offrirà dunque spunti importanti sulle prossime scelte da compiere nella zona nevralgica del campo, con le quotazioni di permanenza dell’ex giocatore dello Spezia sensibilmente in rialzo.