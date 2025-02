Vagnati a DAZN: «Non siamo soddisfatti dei punti che abbiamo, sul futuro di Ricci dico questo»

Condividi via email

Vagnati a DAZN. Le dichiarazioni del rappresentante granata a pochi minuti della partita del campionato di Serie A contro il Milan

Intervenuto a pochi minuti dall’inizio del match del Milan contro il Torino Davide Vagnati ha dichiarato a DAZN:

«Siamo contenti di tutti i nuovi acquisti. Nuovo attaccante? Abbiamo cambiato atteggiamento tattico, abbiamo preferito rinforzare la zona mediana e della trequarti. In rosa abbiamo due attaccanti di livello. Ricci è un grande professionista, lui ha rinnovato il contratto: noi pensiamo solamente a finire bene questo campionato. Abbiamo attraversato tanti alti e bassi: nell’ultimo periodo Vanoli ha trovato la soluzione migliore per esaltare la caratteristica dei giocatori. Non siamo comunque soddisfatti dei punti che abbiamo».