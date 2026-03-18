USA, Pochettino parla così di Pulisic: «Sono felice per il modo in cui sta performando. Non sta facendo gol? Dico che…»

USA, Pochettino parla così di Christian Pulisic in vista della sosta che lo vedrà tornare in campo con la nazionale statunitense

Senza troppe sorprese, nonostante un rendimento sottotono in questi due mesi e mezzo di inizio 2026, Christian Pulisic è stato convocato dal CT degli Stati Uniti Mauricio Pochettino per le due amichevoli di lusso che la squadra americana giocherà in Georgia, ad Atlanta, contro Belgio e Portogallo. Durante la conferenza stampa di presentazione della lista dei 27, il tecnico argentino ha affrontato apertamente il tema legato al momento di difficoltà del numero 11 del Milan, sottolineando come l’importanza del giocatore per la nazionale vada ben oltre il semplice tabellino dei marcatori.

USA, le parole del CT su “Captain America”

«Christian sta giocando e ovviamente non sta segnando, ma per me non si tratta solo di segnare gol. Per quanto mi riguarda, sono felice di lui per il modo in cui sta performando… e il tempo che sta giocando. E ovviamente, penso che sia una grande opportunità per lui unirsi a noi e ovviamente performare con noi e cercare di aiutarlo ad arrivare nella migliore condizione per essere in una buona posizione per essere selezionato anche per l’ultima rosa».

Pochettino ha ribadito la centralità di Pulisic nel progetto tecnico statunitense, specialmente in vista del Mondiale 2026 che si giocherà proprio in casa. Il digiuno di reti dell’attaccante rossonero, che dura dal 28 dicembre 2025 (ultima marcatura nel 3-0 contro l’Hellas Verona), non sembra dunque preoccupare il commissario tecnico, più interessato alla continuità di impiego che il giocatore sta trovando sotto la guida di Massimiliano Allegri. La sosta internazionale sarà utilizzata dallo staff americano come un’occasione per rigenerare mentalmente il calciatore, aiutandolo a ritrovare quella brillantezza necessaria per affrontare la volata finale con il club e guadagnarsi il posto nella lista definitiva per la Coppa del Mondo.