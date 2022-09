Ungheria, vittoria contro la Germania: eurogol di Szalai

La sorpresa che non ti aspetti, l’Ungheria lascia a bocca aperta a tutti e anche contro la Germania ha trovato una vittoria importante

In un girone con Italia e Inghilterra, oltre ai tedeschi, l’Ungheria si pensava potesse essere la Cenerentola, invece è lassù in vetta al girone. Un capolavoro firmato dall’allenatore italiano Marco Rossi. Il gol, o la magia chiamatela come volete, di Szalai sta regalando un sogno agli ungheresi che lunedì incontreranno l’Italia per la sfida decisiva per le semifinali di Nations League. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.