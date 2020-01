Un giocatore NBA celebra il ritorno di Ibra: il Milan lo invita a San Siro

D’Angelo Russell, cestista dei Golden State Warriors, ha celebrato su Twitter il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan

La fama di Zlatan Ibrahimovic è trasversale e attraversa tutto il globo. Negli USA lo svedese ha lasciato freschissimi ricordi, avendo militato per due anni a Los Angeles nella MLS. Ecco allora che D’Angelo Russel, cestista ora in forza ai Golden State Warriors, si è mostrato al mondo intero fan accanito di Ibra. La guardia della squadra di San Francisco ha infatti pubblicato un tweet «Zlatan is back» con annessa una emoji infuocata, celebrando così il ritorno dell’ex Manchester United e Psg al Milan.

Il messaggio non è ovviamente passato inosservato agli occhi del club rossonero, che ha colto l’occasione per lanciare una proposta al giocatore: «Che ne dici di un incontro con Ibra a San Siro?». Per i fan più accaniti dell’NBA, potrebbe presto esserci un ospite special al Meazza in una delle prossime gare. D’Angelo Russel ha infatti accolto con entusiasmo l’invito del Milan con un semplice e chiaro «Mi piacerebbe».