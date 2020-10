Un anno di Pioli: nel 2020 solo due sconfitte per il Milan

12 mesi fa, il tecnico parmigiano diventava ufficialmente l’allenatore del Milan che nel 2020 ha rimediato solo due sconfitte

Il 9 ottobre 2019, Stefano Pioli si insediava ufficialmente sulla panchina del Milan; dopo un primo periodo di adattamento (vedi pareggio 2-2 all’esordio contro il Lecce e terribile sconfitta 5-0 a Bergamo, ndr), il 2020 ha rappresentato il momento più alto del periodo recente rossonero.

Nell’anno solare 2020, infatti, il Milan ha rimediato solo due sconfitte (il 4-2 nel derby del 9 febbraio e l’1-2 contro il Genoa dell’8 marzo, ndr). Da lì in poi, con Pioli in panchina ed Ibrahimovic in attacco, la formazione rossonera ha inanellato risultati positivi in serie, conquistato anche il titolo virtuale di ‘Campioni del post-lockdown’.