Umberto Gandini: «Il Milan, è sempre stato guidato da una figura forte»

Nel corso dell’intervista esclusiva, l’ex team manager rossonero ha parlato della necessità di un uomo forte alla guida del Milan.

Umberto Gandini è stato per 23 anni uno dei dirigenti più importante del Milan di Berlusconi; l’ex team manager ha parlato in esclusiva con MilanNews24 del passato ma anche del presente del club rossonero.

Uno dei passaggi più importanti della sua intervista, è quello relativo al paragone tra le figure di Galliani e Gazidis: «Sono contento che Gazidis si sia reso conto della necessità di prendere in mano in prima persona la società. Cosa che, forse, avrebbe dovuto fare prima. Il Milan è sempre stato guidato da una figura forte e che agisse in prima persona per rappresentare la società, Galliani».