MN24 – Ultim’ora Milan, lunedì 10: Gimenez, Joao Felix, Bondo e Sottil allo store di via Dante

Ultim’ora Milan, quattro dei nuovi acquisti saranno presenti allo store di Via Dante lunedì pomeriggio

Lunedì 10 febbraio alle ore 15:30 al centro sportivo di Milanello andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di uno degli ultimi acquisti fatti in sede di calciomercato dal Milan. A seguire, nella giornata, ci sarà un’iniziativa per i tifosi.

Nel pomeriggio, alle 17.30, Gimenez, Joao Felix, Bondo e Sottil saranno allo store di via Dante per un saluto ai tifosi.