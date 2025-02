Ultim’ora Milan, tutto fatto con il calciatore: accordo fino al 2030

Condividi via email

Ultim’ora Milan – Il calciatore ha già trovato un accordo con il club. Firmerà per altri cinque anni e mezzo

Un importante conferma in casa Milan: Tijjani Reijnders ha trovato un accordo totale fino al 30 giugno 2030. Se per Theo Hernandez il rinnovo non sembra così vicino, ci sono altri calciatori pronti a firmare con i rossoneri.

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio account X, il centrocampista olandese (tra i migliori in stagione tra Serie A e Champions League) firmerà un nuovo accordo per altri quattro anni e mezzo, ora si attende solo l’ufficialità.