Ultime su Tonali: prossima settimana visite e firma con il Milan

Sandro Tonali nel corso della prossima settimana diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: visite e firma programmate

Sandro Tonali al Milan: domani comincerà la settimana decisiva per l’ufficializzazione del centrocampista ormai ex Brescia in rossonero. Visite mediche e firma sul contratto per Tonali che si legherà al Milan per le prossime 5 stagioni con uno stipendio di 2 milioni di euro a salire.

Al termine di una lunga trattativa in cui la volontà del giocatore ha fatto la differenza, dalla prossima settimana Stefano Pioli potrà contare sull’apporto di una mezzala duttile come Sandro Tonali nelle sue rotazioni.