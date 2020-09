Gazzetta, Tonali, Pioli ha già le idee chiare su come esaltarne le qualità, in questi giorni il tecnico lavora in attesa dell’ufficialità

IDEE CHIARE- Tonali, Pioli ha già le idee chiare su come esaltarne le qualità. La rosea di questa mattina ne illustra le modalità: “Tonali in mediana? Non meravigliatevi se lo troverete fra i tre dietro la punta o protagonista in qualche altro soluzione tattica”.