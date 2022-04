Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

10.30 – Avanti con Sarri – Il patron Lotito conferma l’attuale allenatore: «Resterà alla Lazio? Certamente» ha detto il numero uno biancoceleste. Le dichiarazioni

9.15 – Carnevali e i suoi gioielli – «Raspadori perfetto per la Juve e Berardi per il Milan, Scamacca ha offerte in Premier»: l’ad del Sassuolo svela le mosse neroverdi. Le parole

8.30 – Mazzarri studia la Juve – Il tecnico del Cagliari si gioca tanto nella sfida proibitiva contro i bianconeri: per fermare Allegri, l’ex Torino studia una mossa a sorpresa. La novità