Ultime Notizie Serie A: Ballardini a rischio, le parole di Zhang e Gravina

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12.35 – Inter, Zhang: «Ultimo scudetto memorabile. Club ha visione chiara e definita» – Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha parlato nel corso dell’Assemblea degli azionisti nerazzurri. Le parole

Ore 11.10 – Gravina: «Plusvalenze? Possiamo adottare provvedimenti per ridurre il fenomeno» – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della questione plusvalenze e non solo. Le dichiarazioni

Ore 10.30 – Genoa, Ballardini sempre più a rischio. Tre nomi per sostituirlo – In casa Genoa si valuta l’esonero del tecnico Davide Ballardini. La notizia

Ore 10.05 – Torino, Juric prova lo scatto decisivo: fino a Natale solo due big in calendario – Il calendario sorride al Torino. Fino a Natale infatti i granata incontreranno solamente due big del nostro campionato. La notizia

Ore 9.15 – Napoli Bologna, Spalletti cambia l’attacco: solo Osimhen non riposa – Contro il Bologna, Spalletti proporrà un Napoli diverso in attacco con il solo Osimhen ancora in campo. La notizia

Ore 8.40 – Stadi al 100%, deroga della Vezzali per l’Italia. In campionato decide il Cts – La sottosegretaria allo Sport Vezzali ha firmato una deroga per avere l’Olimpico al 100% in Italia-Svizzera. In campionato decide il Cts. La notizia

Ore 8.20 – Serie A, bye bye Juve allo Scudetto: no, il problema non era CR7 – Il mercoledì di Serie A esclude già di fatto la Juve dalla lotta Scudetto: il ritardo di 13 punti dalla vetta farà sogghignare le rivali e CR7… L’editoriale