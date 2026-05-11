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Ufficiali gli orari del turno di Serie A, Milan in contemporanea con Como, Juventus e, per ora, Napoli
Ufficiali gli orari del turno di Serie A, Milan in contemporanea con Como, Juventus e, per ora, Napoli. Segui le ultimissime
La Lega Serie A ha ufficialmente diramato il calendario della 37ª giornata del campionato 2025/2026, il penultimo atto della stagione. Secondo quanto si legge dalla ‘schedule’ ufficiale della Lega, il focus principale resta la corsa alla Champions League: quattro club giocheranno in contemporanea alle 12.30 di domenica.
Serie A, il programma completo della 37ª giornata
Domenica 17/05/2026, ore 12.30: Como-Parma
Domenica 17/05/2026, ore 12.30: Genoa-Milan
Domenica 17/05/2026, ore 12.30: Juventus-Fiorentina
Domenica 17/05/2026, ore 12.30: Pisa-Napoli*
Domenica 17/05/2026, ore 12.30: Roma-Lazio
Domenica 17/05/2026, ore 15.00: Inter-Verona
Domenica 17/05/2026, ore 18.00: Atalanta-Bologna
Domenica 17/05/2026, ore 20.45: Cagliari-Torino
Domenica 17/05/2026, ore 20.45: Sassuolo-Lecce
Domenica 17/05/2026, ore 20.45: Udinese-Cremonese
* Se non sarà necessaria la contemporaneità, Pisa-Napoli si giocherà domenica alle 18.00.
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