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Ufficiali gli orari del turno di Serie A, Milan in contemporanea con Como, Juventus e, per ora, Napoli

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33 minuti ago

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Pallone Serie A ufficiale, sul prato del campo, colori giallo arancione e blu

Ufficiali gli orari del turno di Serie A, Milan in contemporanea con Como, Juventus e, per ora, Napoli. Segui le ultimissime

La Lega Serie A ha ufficialmente diramato il calendario della 37ª giornata del campionato 2025/2026, il penultimo atto della stagione. Secondo quanto si legge dalla ‘schedule’ ufficiale della Lega, il focus principale resta la corsa alla Champions League: quattro club giocheranno in contemporanea alle 12.30 di domenica.

Serie A, il programma completo della 37ª giornata

Domenica 17/05/2026, ore 12.30: Como-Parma
Domenica 17/05/2026, ore 12.30: Genoa-Milan
Domenica 17/05/2026, ore 12.30: Juventus-Fiorentina
Domenica 17/05/2026, ore 12.30: Pisa-Napoli*
Domenica 17/05/2026, ore 12.30: Roma-Lazio

Domenica 17/05/2026, ore 15.00: Inter-Verona

Domenica 17/05/2026, ore 18.00: Atalanta-Bologna

Domenica 17/05/2026, ore 20.45: Cagliari-Torino
Domenica 17/05/2026, ore 20.45: Sassuolo-Lecce
Domenica 17/05/2026, ore 20.45: Udinese-Cremonese

* Se non sarà necessaria la contemporaneità, Pisa-Napoli si giocherà domenica alle 18.00.

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