Ufficiale, Rodrigo De Paul è dell’Atletico Madrid: le cifre

Ufficiale l’accordo tra Udinese e Atletico Madrid per Rodrigo de Paul. Il centrocampista, ex obiettivo del Milan, passa ai colchoneros

Come riportato da Fabrizio Romano, è ufficiale l’accordo tra Udinese e Atletico Madrid per Rodrigo de Paul. Il centrocampista, ex obiettivo del Milan, passa ai colchoneros per 35 milioni di euro.

De Paul firmerà un contratto fino al 2026 con il club vincitore dell’ultimo campionato spagnolo.