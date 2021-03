Ufficiale, Premier League: clamoroso addio al Manchester City. Arriva una notizia inaspettata

Sergio Aguero questa estate lascerà il Manchester City: ad annunciarlo è lo stesso club inglese con una nota sul sito ufficiale.

«Il Manchester City darà un addio affettuoso ed emozionante al leggendario attaccante Sergio Aguero questa estate, quando scadrà il suo contratto.

Il Club inizierà ora a lavorare sui piani per segnare la sua partenza per l’ultima partita casalinga della stagione 2020/21 contro l’Everton, quando si spera che migliaia di tifosi potranno partecipare all’Etihad Stadium per rendere omaggio al suo straordinario contributo e risultati».