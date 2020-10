Ufficiale, Ozil è fuori rosa: «Sono deluso. Non lascerò che finisca così»

Ozil escluso anche dalla lista Premier dell’Arsenal: il fantasista turco è ormai a tutti gli effetti un fuori rosa

Mesut Ozil, fantasista dell’Arsenal e vecchio pallino di Maldini, ha così parlato in seguito all’ufficiale esclusione anche dalla lista Premier operata nei suoi confronti dal tecnico Arteta: «Sono profondamente deluso. È difficile ottenere lealtà al giorno d’oggi. Sono davvero profondamente deluso dal fatto di non essere iscritto nella lista per la Premier League. Dopo aver firmato il mio nuovo contratto nel 2018, ho promesso lealtà al club che amo, l’Arsenal, e mi rattrista che tutto questo non sia ricambiato».

Riguardo al proprio futuro Ozil non demorde: «Non importa come, ma continuerò a lottare per la mia occasione e non lascerò che la mia ottava stagione all’Arsenal finisca in questo modo».