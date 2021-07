UFFICIALE Gollini è un nuovo portiere del Tottenham: il comunicato

Attraverso i propri canali ufficiali, il Tottenham ha annunciato l’arrivo a Londra dall’Atalanta del portiere Pierluigi Gollini.

«Siamo lieti di annunciare la firma del portiere Pierluigi Gollini dall’Atalanta in prestito per una stagione, con un’opzione per rendere permanente il trasferimento».

✍️ We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigi Gollini from Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 24, 2021