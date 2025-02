Udinese Venezia 3-2, il Verona sbanca Monza. I risultati delle gare delle 15

Udinese Venezia 3-2, i padroni di casa vincono nel finale. Il Verona sbanca Monza e inguaia la squadra di Bocchetti. Il resoconto dei match

Vittoria importantissima in chiave salvezza quella del Verona, per 1-0 sul campo del Monza, in trattativa con il calciomercato Milan per Camarda. 3 punti che consentono agli scaligeri di allontanarsi dalla zona retrocessione e sconfitta che affonda ancora di più i brianzoli dell’ex Bocchetti.

Finisce un pazzo match al Bluenergy Stadium fra Udinese e Venezia: dopo i gol di Lucca e Lovric su due incertezze di Joronen (entrato al 18′ della sfida per un infortunio di Stankovic) la partita sembrava in discesa per i friulani. Rimonta veneta targata Nicolussi Caviglia e Gytkjaer, ma a 5 dalla fine ecco il gol di Iker Bravo. Finisce 3-2 per la squadra di Kosta Runjaic.