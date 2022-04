Udinese Salernitana 0-1: colpaccio granata a Udine, con la formazione di Nicola che rientra nella lotta salvezza

Nel recupero della 19a giornata di Serie A la Salernitana sbanca la Dacia Arena per 0-1. Per piegare l’Udinese basta un gol di Verdi nel finale. I granata salgono a quota 22 agganciando Genoa e Venezia e rientrano in lotta salvezza.

LA CRONACA DEL MATCH