Udinese Milan, Conceicao ha già scelto il sostituto di Walker! Provato lui a Milanello, i dettagli

Udinese Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha già scelto il sostituito di Kyle Walker: a Milanello provato Filippo Terracciano

Intervenuto a Sky, il giornalista Baiocchini ha svelato un’importante novità sulla formazione del Milan in vista della gara di venerdì sera contro l’Udinese in trasferta e non solo. Sergio Conceicao infatti avrebbe già scelto il sostituto dell’infortunato Kyle Walker, operato ieri al gomito:

PAROLE – «Terracciano potrebbe essere il sostituto di Walker, visto che sono state fatte delle prove tattiche in questo senso».