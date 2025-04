Udinese Milan, chi al posto di Walker? Spiffero da Milanello, c’è un netto favorito

Udinese Milan, i rossoneri devono pensare alla sostituzione dell’infortunato Kyle Walker: Terracciano favorito su Alex Jimenez e Florenzi

In casa Milan, dopo l’infortunio di Kyle Walker, si sta ragionando sul possibile sostituto dell’inglese in vista della gara di domani sera contro l’Udinese.

In merito a chi sostituirà Walker come terzino destro domani sera in casa dell’Udinese, l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riferisce che al suo posto dovrebbe giocare Filippo Terracciano. Le alternative sono Florenzi e Alex Jimenez.