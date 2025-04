Udinese Milan, Pedullà sorprende: pazza idea sulla squadra di Conceicao! Le parole

Udinese Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha analizzato la vittoria dei rossoneri e parlato della corsa Champions League

Intervenuto a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato così del Milan dopo la vittoria contro l’Udinese:

PAROLE – «Ma come si fa a lasciar fuori Leao? E’ il punto di luce di questa squadra. Se tu guardi le statistiche di quest’anno, ci sono state delle giornate di fila in cui lui è rimasto in panchina nella doppia gestione portoghese. Il resto dell’idea è che questa sia una squadra forte, che ben allenata e con due o tre innesti negli undici può lottare a grandi livelli. 69 punti servono per la Champions, 70 forse. Se le vincesse tutte, se guardi la classifica, le vincesse tutte il Milan arriverebbe a quella quota lì. Contro l’Udinese bene anche Theo, che io reputo tra i migliori nel suo ruolo».