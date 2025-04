Udinese Milan, è Leao il migliore in campo! Prestazione da urlo, il giudizio non mente

Condividi via email

Udinese Milan, per le pagelle della Gazzetta dello Sport il migliore in campo è stato Rafael Leao: gol e assist per il portoghese

Come riportato dalla pagelle della Gazzetta dello Sport, il migliore in campo del Milan nella sfida vinta ieri sera 0-4 sul campo dell’Udinese è stato Rafael Leao. Il portoghese ha infatti messo a segno la rete che ha sbloccato la gara e realizzato l’assist per il gol di Reijnders. Questo il giudizio:

PAROLE – «Quando punta gli avversari fa male. Il gol è una magia; mette il piede anche nel 3-0

e fa assist per il poker. In A sette gol tutti in trasferta».