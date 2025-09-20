News
Udinese Milan 0-3: netta vittoria esterna dei rossoneri
Udinese Milan LIVE: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la quarta giornata di Serie A in trasferta
Il Milan di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico dei rossoneri affronta l’Udinese nella quarta giornata della Serie A 2025-2026, quinta uscita ufficiale dei rossoneri. Gara in programma alle 20:45.
Udinese-Milan 0-3: sintesi e moviola
1′ – Si comincia
3′ – Primo tiro in porta dell’Udinese: Atta non impensierisce Terracciano
4′ – Immediata risposta del Milan con Rabiot che serve Pulisic: bravo Sava a chiudere lo specchio
7′ – Buon avvio del Milan che gestisce palla con personalità
8′ – Cross dalla destra di Ehizibue, Terracciano respinge coi pugni
9′ – Rimane a terra Pulisic dopo un colpo subito da Zarraga
10′ – Rientra Pulisic
14′ – Terzo intervento duro su Pulisic
17′ – Alza il livello di possesso il Milan
19′ – Occasionissima Milan! Recupero alto di Estupinan che serve Gimenez: il messicano si fa ipnotizzare da Sava e si divora il vantaggio
25′ – Continua il possesso del Milan alla ricerca di spazi
28′ – Passaggio di Modric geniale per Estupinan che però parte in fuorigioco e non guadagna corner
30′ – Ammonito Atta
35′ – SI fa rivedere l’Udinese con un’azione insistita: cross tagliato di Zemura su cui non arriva nessuno
39′ – MILAN IN VANTAGGIO! Sul cross di Estupinan Sava evita l’autogol di Kristensen ma nulla può sul tap in di Pulisic
44′ – L’Udinese prova a rispondere con un paio di palle dentro, la difesa rossonera regge
45′ – 2 minuti di recupero
45’+2 – Si va al riposo
46′ – Comincia la ripresa
46′ – RADDOPPIO DEL MILAN! Altro recupero alto dei rossoneri che favorisce Fofana: destro sul primo palo e Sava battuto
50′ – Adesso il Milan ha in mano il match
53′ – IL MILAN DILAGA! Contropiede perfetto con Rabiot che rifinisce per la doppietta di Pulisic
59′ – L’Udinese prova a rianimarsi con un triplo cambio
60′ – Il Milan trova tanti spazi: Rabiot lancia Pulisic che prova subito a servire Gimenez in campo aperto, miracolo di Kristensen in scivolata
62′ – Fuori Pulisic e Gimenez, dentro Nkunku e Loftus-Cheek
63′ – Subito chance per Loftus Cheek su cross di Saelemaekers: alto
67′ – Entrano Ricci e De Winter, escono Pavlovic e Fofana
71′ – L’Udinese prova a riprendersi ma il Milan chiude tutti gli spazi
77′ – Sinistro da lontano di Atta, para facilmente Terracciano
79′ – Più o meno dalla stessa distanza ci prova Zaniolo, stavolta il pallone esce
80′ – Cerca gloria Saelemaekers, para Sava
81′ – Entra Athekame al posto di Modric
85′ – Gran sinistro di Estupinan da fuori, a lato di poco
88′ – Si aspetta solo il fischio finale
90′ – 3 minuti di recupero
90’+2 – Rabiot a un passo dal poker
90’+3 – Finisce qui: vince il Milan
Udinese Milan 0-3: risultato e tabellino
39′ Pulisic, 46′ Fofana, 53′ Pulisic
UDINESE (3-5-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet; Zarraga, Atta, Ekkelenkamp, Karlstrom, Zemura; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Modesto. All. Runjaic
MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic (67′ De Winter); Saelemaekers, Fofana (67′ Ricci), Modric (80′ Athekame), Rabiot, Estupinan; Pulisic (62′ Loftus-Cheek), Gimenez (62′ Nkunku). A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci
Udinese Milan: il pre-partita
Ore 14 – Pulisic torna dal primo minuto
Ore 14.30 – Ballottaggio Pavolovic-De Winter in difesa
Ore 15 – Santiago Gimenez ancora centravanti
Ore 15.30 – Fofana favorito su Loftus-Cheek
Ore 16 – Terracciano sostituto di Maignan
Ore 16.30 – Modric e Rabiot gli intoccabili di Allegri
Ore 17 – Nkunku arma dalla panchina
Ore 17.30 – Estupinan confermato a sinistra
Ore 18 – Saelemaekers inamovibile a destra
Ore 18.30 – Attesa per le formazioni ufficiali