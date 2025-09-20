Connect with us

Udinese Milan 0-3: netta vittoria esterna dei rossoneri

Pulisic Milan, impatto devastante in stagione del calciatore americano: per la terza volta è successa questa cosa

Calciomercato Milan, svolta Modric! Importante indiscrezione sul futuro del croato. Il centrocampista starebbe pensando di… Ultimissime

Pulisic Milan, il calciatore americano si è preso la scena: i suoi numeri con questa maglia sono davvero clamorosi

Allegri Milan, il dato sull'inizio di campionato è incredibile: questa cosa non si verificava da ben due anni

Pulisic

Udinese Milan LIVE: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la quarta giornata di Serie A in trasferta

Il Milan di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico dei rossoneri affronta l’Udinese nella quarta giornata della Serie A 2025-2026, quinta uscita ufficiale dei rossoneri. Gara in programma alle 20:45.

Udinese-Milan 0-3: sintesi e moviola

1′ – Si comincia

3′ – Primo tiro in porta dell’Udinese: Atta non impensierisce Terracciano

4′ – Immediata risposta del Milan con Rabiot che serve Pulisic: bravo Sava a chiudere lo specchio

7′ – Buon avvio del Milan che gestisce palla con personalità

8′ – Cross dalla destra di Ehizibue, Terracciano respinge coi pugni

9′ – Rimane a terra Pulisic dopo un colpo subito da Zarraga

10′ – Rientra Pulisic

14′ – Terzo intervento duro su Pulisic

17′ – Alza il livello di possesso il Milan

19′ – Occasionissima Milan! Recupero alto di Estupinan che serve Gimenez: il messicano si fa ipnotizzare da Sava e si divora il vantaggio

25′ – Continua il possesso del Milan alla ricerca di spazi

28′ – Passaggio di Modric geniale per Estupinan che però parte in fuorigioco e non guadagna corner

30′ – Ammonito Atta

35′ – SI fa rivedere l’Udinese con un’azione insistita: cross tagliato di Zemura su cui non arriva nessuno

39′ – MILAN IN VANTAGGIO! Sul cross di Estupinan Sava evita l’autogol di Kristensen ma nulla può sul tap in di Pulisic

44′ – L’Udinese prova a rispondere con un paio di palle dentro, la difesa rossonera regge

45′ – 2 minuti di recupero

45’+2 – Si va al riposo

46′ – Comincia la ripresa

46′ – RADDOPPIO DEL MILAN! Altro recupero alto dei rossoneri che favorisce Fofana: destro sul primo palo e Sava battuto

50′ – Adesso il Milan ha in mano il match

53′ – IL MILAN DILAGA! Contropiede perfetto con Rabiot che rifinisce per la doppietta di Pulisic

59′ – L’Udinese prova a rianimarsi con un triplo cambio

60′ – Il Milan trova tanti spazi: Rabiot lancia Pulisic che prova subito a servire Gimenez in campo aperto, miracolo di Kristensen in scivolata

62′ – Fuori Pulisic e Gimenez, dentro Nkunku e Loftus-Cheek

63′ – Subito chance per Loftus Cheek su cross di Saelemaekers: alto

67′ – Entrano Ricci e De Winter, escono Pavlovic e Fofana

71′ – L’Udinese prova a riprendersi ma il Milan chiude tutti gli spazi

77′ – Sinistro da lontano di Atta, para facilmente Terracciano

79′ – Più o meno dalla stessa distanza ci prova Zaniolo, stavolta il pallone esce

80′ – Cerca gloria Saelemaekers, para Sava

81′ – Entra Athekame al posto di Modric

85′ – Gran sinistro di Estupinan da fuori, a lato di poco

88′ – Si aspetta solo il fischio finale

90′ – 3 minuti di recupero

90’+2 – Rabiot a un passo dal poker

90’+3 – Finisce qui: vince il Milan

Udinese Milan 0-3: risultato e tabellino

39′ Pulisic, 46′ Fofana, 53′ Pulisic

UDINESE (3-5-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet; Zarraga, Atta, Ekkelenkamp, Karlstrom, Zemura; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Modesto. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic (67′ De Winter); Saelemaekers, Fofana (67′ Ricci), Modric (80′ Athekame), Rabiot, Estupinan; Pulisic (62′ Loftus-Cheek), Gimenez (62′ Nkunku). A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci

Udinese Milan: il pre-partita

Ore 14 – Pulisic torna dal primo minuto

Ore 14.30 – Ballottaggio Pavolovic-De Winter in difesa

Ore 15 – Santiago Gimenez ancora centravanti

Ore 15.30 – Fofana favorito su Loftus-Cheek

Ore 16 – Terracciano sostituto di Maignan

Ore 16.30 – Modric e Rabiot gli intoccabili di Allegri

Ore 17 – Nkunku arma dalla panchina

Ore 17.30 – Estupinan confermato a sinistra

Ore 18 – Saelemaekers inamovibile a destra

Ore 18.30 – Attesa per le formazioni ufficiali

