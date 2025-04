Udinese Milan, Di Stefano svela: «Provate due formazioni diverse, c’è un ballottaggio aperto»

Condividi via email

Udinese Milan, Di Stefano, noto giornalista, ha svelato un clamoroso retroscena sulla formazione provata da Sergio Conceicao a Milanello

Intervenuto a Sky, il noto giornalista Di Stefano ha fornito un’importante indicazione in casa Milan in vista della sfida di questa sera contro l’Udinese, partita valida per la 32esima giornata di Serie A. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Fatte due prove di formazione: una il 4-2-3-1, in questo caso ballottaggio a destra Chukwueze/Sottil, ma possibilità concreta di 3-4-2-1, provato tante volte nell’allenamento di giovedì a Milanello. Al momento 51% difesa a 3, 49% difesa a 4».