Udinese Milan, dato impietoso sulle trasferte per i rossoneri: due gol a partita subiti. I dettagli. Le ultimissime sui rossoneri

Al Bluenergy Stadium andrà in scena tra poco meno di due ore la sfida valevole per la 32ª giornata di Serie A tra l’Udinese e il Milan. Un aspetto deve particolarmente far preoccupare Conceicao.

Nelle ultime quattro trasferte affrontate la squadra rossonera ha incassato la bellezza di almeno due gol a partita. La speranza dei tifosi è che questo non si ripeta questa sera.