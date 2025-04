Udinese Milan, Costacurta non ha dubbi: «Lui il miglior giocatore dei rossoneri. Ecco cosa è cambiato»

Udinese Milan, Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero, ha indicato in Tijjani Reijnders il miglior giocatore della squadra di Conceicao

Ospite a Sky, Alessandro Costacurta ha parlato così dopo Udinese-Milan:

PAROLE – «Cos’è cambiato? Qualche spazio in più in campo aperto, un po’ meno di pressione da parte del pubblico. Contro l’Udinese fa un gol fantastico, non ricordo un gol così bello di Leao quest’anno e non ricordo così tanto spazio per Leao. Però poi fa un gol meraviglioso. Probabilmente Reijnders è il migliore del Milan per distacco, giocatore meraviglioso. Uno dei pochi del Milan che può giocare nelle più grandi squadre d’Europa».