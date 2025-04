Udinese Milan, Conceicao conferma un’assenza molto pesante: «Non verrà convocato». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha presentato oggi in conferenza stampa la sfida contro l’Udinese. Di seguito le sue parole su Santiago Gimenez: il tecnico ha confermato che l’attaccante messicano non sarà a disposizione per la partita in programma domani.

SANTIAGO GIMENEZ – «Santi non è recuperato. Prima della Fiorentina abbiamo lavorato sulle partenze da dietro, ed anche questa settimana lo abbiamo fatto»