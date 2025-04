Conferenza stampa Conceicao: «Non dobbiamo guardare la classifica ma solo pensare a fare i tre punti domani. Santiago Gimenez? Ecco come sta. Fossi arrivato a giugno...»

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico presenta da Milanello la sfida di domani sera contro l’Udinese in trasferta

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa da Milanello, a partire dalle 13.30, la sfida di domani contro l’Udinese in trasferta. Milannews24 seguirà la diretta LIVE.

INIZIO PARTITA – «Dobbiamo capire che le partite si vincono dal primo all’ultimo minuto. È importante questa concentrazione, e di questo ne abbiamo parlato tra di noi. Non è una novità. È vero che dopo abbiamo reagito bene, molto bene, ma dobbiamo stare attenti e focalizzati dall’inizio della partita e concentrati su qualcosa di importante che è successo, non solo una volta quest’anno. Ma penso che abbiamo fatto una buona settimana, sono contento degli allenamenti. Ho avuto risposte, buone sensazioni. Speriamo che la partita di domani sia specchio di questa settimana di lavoro».

CLASSIFICA – «Io penso che dobbiamo guardare ogni giorni per lavorare e migliorarsi. E dopo dobbiamo guardare a domani, a focalizzarci su questo e non pensare troppo in avanti, a cosa succederà, cosa c’è da prendere, cosa conquistare. Ci sono da conquistare 3 punti importanti a Udine».

CAMBIARE TANTO TRA PRIMO E SECONDO TEMPO – «Sembra un controsenso, ma non voglio mettere i giocatori e dopo mezz’ora toglierli. Dipende anche dagli avversari. Io cerco di gestirla, cambiare, per aiutare i ragazzi dentro al campo».

EPISODI DI RAZZISMO VERSO MAIGNAN DELLO SCORSO ANNO – «La pensiamo tutti così. Io penso che parlandone sottolineiamo qualcosa di brutto. Mike deve concentrarsi sulla partita, mentre i tifosi a supportare la loro squadra. Non siamo preoccupati, né tantomeno Mike. Se dopo ci saranno cose del genere ci saranno le autorità competenti a risolverle».

SE PENSA A COME SAREBBE IL SUO MILAN SE FOSSE PARTITO DA GIUGNO – «Se avessi queste dote da mago, ma non le ho. Devo pensare molto ad oggi, a domani, ma non lo so».

CAMBIO MODULO E WALKER – «Questa settimana sono successi un paio di episodi non sono sotto controllo. Però dobbiamo controllare la squadra preparandola al meglio. Non sono soddisfatto al meglio. C’è tanto anche nel piano nell’entrare in partita molto forte, e su quello stiamo lavorando, così come su dinamiche diverse per la squadra. Walker è stato operato, non sappiamo quanto tempo è fuori. Non giocherà lui, ma sicuramente un altro giocatore».

JOVIC DALL’INIZIO – «Io sinceramente adesso per giocare con il 4-4-2 non siamo una squadra ancora pronta, non siamo ancora equilibrati con due punte, Rafa, Theo che attaccano molto. Stiamo lavorando per riuscirsi, anche perché avendo due punte non è che sei più offensivo. Dipende da quello che chiedi ai centrocampisti e ai terzini. A Luka piace giocare, nei primi 6 mesi ha avuto infortuni che non gliel’hanno permesso. Con me ha avuto i suoi minuti, e in questo momento è un giocatore che ci dà qualcosa così come tutti gli altri».

SANTIAGO GIMENEZ – «Santi non è recuperato. Prima della Fiorentina abbiamo lavorato sulle partenze da dietro, ed anche questa settimana lo abbiamo fatto».

FLORENZI – «Alessandro dobbiamo gestirlo con il bilancino perché è un ragazzo con uno spirito fantastico. Non si allena tutta la settimana. Mi dispiace perché è un giocatore che ha una grandissima mentaltià, è un giocatore di gruppo molto importante. Spero che col passare del tempo sia in un’altra condizione per aiutare la squadra».

DIFENDERE BASSI E RIPARTIRE – «DIpende anche dal momento dell’avversario. E qua in Italia praticamente quasi tutte le squadre difendono uomo contro uomo, ma poi dipende anche dalla loro costruzione, dai centrocampisti, chi è più basso, chi è più basso. Io non la penso così, perché la partita è fatta di più momenti, poi spetta a noi essere bravi leggere gli avversari ed attaccarli di conseguenza».

COMPATTEZZA – «A me non piacciono partite dove si possono fare 7 gol e prenderne 5. Io preferisco vincere 1 a 0, con solidità, con compattezza. Su questo stiamo lavorando, sugli ingressi in campo, sulla consistenza che dobbiamo avere nel corso di tutto l’arco della partita».