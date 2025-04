Udinese Milan, convocazione a sorpresa per Conceicao: il tecnico ha presto questa decisione. Le ultimissime sui rossoneri

Al Bluenergy Stadium andrà in scena la sfida valevole per la 32ª giornata di Serie A tra l’Udinese e il Milan. Sergio Conceicao, in conferenza stampa, ha annunciato l’assenza per infortunio di Santiago Gimenez.

Proprio per questa ragione, il tecnico portoghese, è pronto a convocare Francesco Camarda. Il giovane attaccante si siederà in panchina ed effettuerà se necessario qualche minuto.