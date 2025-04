Udinese Milan, un anno dopo il caso Maignan: cos’era successo e cosa si aspetta. Segui le ultimissime sul club rossonero

Udinese Milan non è mai stata una partita semplice per i rossoneri. L’anno scorso il match terminò con il risultato di 2-3 per la squadra di Pioli in rimonta, ma la scena fu, purtroppo, presa dal caso Maignan.

Il portiere fu vittima di cori e ululati razzisti che hanno portato l’arbitro di gara a sospendere la partita per qualche minuto. Anche questa volta si attende un’accoglienza calda per l’ex Lille, tanto che già in settimana i tifosi bianconeri hanno mostrato striscioni offensivi in direzioni del portiere.