Condividi via email

Udinese Milan, allerta massima per i cartellini: Leao e non solo a rischio squalifica. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Al Bluenergy Stadium andrà in scena tra poco meno di due ore la sfida valevole per la 32ª giornata di Serie A tra l’Udinese e il Milan. I ragazzi allenati da Sergio Conceicao, in vista della prossima partita contro l’Atalanta, dovranno porre massima attenzione ai cartellini.

In caso di ammonizione Warren Bondo, Theo Hernandez e Rafael Leao salteranno la prossima partita di campionato.