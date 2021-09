Marek Jankulovski era presente alla Dacia Arena per assistere al match tra Udinese e Fiorentina. Il regalo all’ex Milan

Marek Jankulovski, ex terzino del Milan, era presente alla Dacia Arena per assistere al match tra l’Udinese, squadra in cui ha militato prima della sua avventura in rossonero, e la Fiorentina.

La società friulana ha regalato una maglia all’ex calciatore, che ha ringraziato postando una storia su Instagram.