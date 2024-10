Udinese Cagliari 2-0: Lucca e Davis in gol, i bianconeri tornano a vincere dopo il ko col Milan della settimana scorsa. Il resoconto

L’Udinese batte il Cagliari 2-0 e torna a vincere in Serie A dopo il ko col Milan a San Siro della settimana scorsa.

A decidere la partita per i bianconeri di Runjaic sono stati i gol di Lucca al 38′ e di Davis al 78′. Fatale per il Cagliari è stata l’espulsione di Makoumbou per doppia ammonizione al 29′.