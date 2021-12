Udinese, Beto non convocato con l’Empoli: a rischio per il Milan?

L’attaccante dell’Udinese Beto non è stato convocato per il match di domani contro l’Empoli. I friulani sono i prossimi avversari del Milan

L’Udinese non convoca l’attaccante Beto, giocatori di spicco dei friulani, per il match di domani contro l’Empoli. Oltre a lui anche Roberto Pereyra. Due assenze certamente pesanti per Luca Gotti.

Il portoghese è però preservato in via precauzionale. Nel match di sabato prossimo contro il Milan ci sarà, mentre per l’argentino ex Juventus ci sono poche speranze.