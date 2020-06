Twitter, Theo Hernandez scalda i motori per il debutto – FOTO

Theo Hernandez non ha avuto ancora il piacere di tornare in campo in una partita ufficiale. Il francese è rimasto all’ultima sfida contro il Genoa

Theo Hernandez non ha avuto ancora il piacere di tornare in campo in una partita ufficiale. Il francese è rimasto all’ultima sfida contro il Genoa prima della lunga pausa a causa dell’emergenza covid-19. Contro la Juventus il giocatore (così come Zlatan Ibrahimovic) era squalificato, ora si prepara a debuttare dopo l’assenza di Coppa Italia. Sul profilo Twitter ufficiale dell’ex calciatore del Real Madrid è comparso un post: