Twitter, Milan: «Torneremo ad abbracciarci così #weareoneteam»

Milan, in questa emergenza anche il calcio ha detto stop. Uno stop temporaneo, poi si ritornerà alla normalità

In questa emergenza anche il calcio ha detto stop. Uno stop temporaneo, poi si ritornerà alla normalità. Questo in sintesi il messaggio del Milan che ha anche cambiato il tradizionale hashtag di riferimento: da #weareateam a #weareoneteam. Attraverso il proprio canale Twitter ufficiale, il club milanista ha pubblicato un testo incoraggiante per tutti i tifosi italiani: «Tifiamo tutti insieme per una sola squadra: Medici, Infermieri, Cittadini».