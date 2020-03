Twitter, il messaggio del Milan sull’eFootball – FOTO

In assenza di calcio giocato, gli appassionati stanno cercando delle alternative per sopperire all’astinenza. Ed ecco quindi l’eFootball, cioè il calcio virtuale. Anche il Milan, attraverso il proprio canale Twitter, ha dato comunicazioni stimolando l’interazione del pubblico. Ricordiamo che i rossoneri hanno anche PES come partner:

Get eleven ⭐⭐⭐⭐⭐ scouts to sign Rossoneri players for FREE on #myClub with the @officialpes Free Scout Campaign 👉🏻 https://t.co/vJo2ONE59a

Just set #ACMilan as your base team and boost your squad to be ready for the Matchday weekend coming up! #eFootballPES2020 pic.twitter.com/Pk2dsLP6Nw

— AC Milan (@acmilan) March 24, 2020