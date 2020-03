Twitter, Ettore Messina e la passione per il Milan – VIDEO

L’allenatore di basket Ettore Messina, mister dell’Olimpia Milano, è un appassionato tifoso rossonero. Sui canali social del Milan quest’oggi è apparsa un’intervista in merito. Ecco di seguito il video pubblicato dal club milanista attraverso il profilo ufficiale Twitter.

📽 Coach Ettore Messina 🏀

Getting to know more about his Rossonero passion & idols 🔝🔴⚫️ Check it out on our App!https://t.co/k2zluibzhx

L’allenatore dell’@OlimpiaMI1936 racconta la sua passione rossonera 🔝🔴⚫️ Guarda l’intervista completa sulla nostra App! #SempreMilan pic.twitter.com/AoNc3l3YxP

— AC Milan (@acmilan) March 20, 2020