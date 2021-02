Tweet polemico della Roma, bufera sui social nel dopo partita

Un Tweet polemico della Roma ha scatenato una vera e propria catena di commenti sia di sponda giallorossa che di sponda rossonera

Un Tweet polemico della Roma ha scatenato una vera e propria catena di commenti sia di sponda giallorossa che di sponda rossonera:

“Triplice fischio. Dopo il rigore di Kessie del primo tempo, nella ripresa arrivano il pareggio di Veretout e il raddoppio di Rebic. Per Guida e il VAR non c’è il fallo di Theo Hernandez su Mkhitaryan in area. #RomaMilan #ASRoma”