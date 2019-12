Tuttosport su Atalanta-Milan: “Gasp-Pioli, mezzogiorno di fuoco”

Tuttosport Domenica 22 Dicembre, in taglio basso Atalanta-Milan, ultima gara dell’anno per i rossoneri tanto differenti in attacco

Tuttosport, alle 12:30 Atalanta-Milan, ultima gara dell’anno per i rossoneri che in classifica vedono differenziarsi maggiormente dai bergamaschi per le reti segnate, oltre che per i punti: 28-21 il parziale in favore di Gasp.

MEZZOGIORNO DI FUOCO- “Gasp-Pioli, mezzogiorno di fuoco”. Titola così il quotidiano di questa mattina, il richiamo è ovviamente al film Western del 1952, anche se qui le uniche armi saranno le tattiche sul campo, volte a vincere una gara importantissima.