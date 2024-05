De Zerbi Milan, la candidatura resiste ma l’affare può decollare SOLO in un caso: la situazione

De Zerbi-Milan, la candidatura del tecnico del Brighton resiste ma pesa la clausola rescissoria: può arrivare solo in un caso

Come riportato da Tuttosport, nel casting per il nuovo allenatore del Milan, colui che dovrà raccogliere l’eredità di Stefano Pioli, resiste anche la candidatura di Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton al quale è legato da un contratto fino al 2026.

Il problema in questo caso è rappresentato dalla clausola rescissoria da 15 milioni di euro che i rossoneri non vogliono pagare e al quale però il club inglese non vuole rinunciare. Solo se questo problema venisse bypassato potrebbe esserci la fumata bianca.