MN24 – Fonseca Milan, confronto con Ibrahimovic! I temi sul tavolo dopo lo sfogo del tecnico

Fonseca Milan, alla festa del settore giovanile è avvenuto il confronto tra il tecnico e Ibrahimovic: clima disteso dopo lo sfogo di ieri sera

Come appreso dalla nostra redazione, nel corso della festa del settore giovanile del Milan, in corso di svolgimento a San Siro, c’è stato il tanto atteso confronto tra Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic dopo lo sfogo del tecnico al termine di Milan-Stella Rossa.

Vista l’occasione, il team di lavoro non è andato a Milanello perché sapeva di incontrare il portoghese alla festa. Il confronto è stato sereno e Fonseca ha spiegato che le sue parole sono state pronunciate in modo tale che potessero risuonare come scossa alla squadra dopo una gara giocata sotto tono.