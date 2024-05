Calciomercato Milan, per l’attacco spunta En-Nesyri! Colpo a sorpresa, la strategia dei rossoneri

Calciomercato Milan, per l’attacco della prossima stagione spunta anche En-Nesyri! La strategia dei rossoneri è chiara

Come riferito da Tuttosport, un nome da tenere in considerazione per il calciomercato Milan della prossima estate alla voce attaccanti è sicuramente quello di En-Nesyri del Siviglia.

L’attaccante è ritornato in auge negli ultimi giorni: la società vorrebbe prenderlo come secondo centravanti se non dovesse arrivare il rinnovo di Jovic ma nel caso in cui il serbo prolungasse i rossoneri potrebbero comunque chiudere il colpo e dare ad En-Nesyri le chiavi dell’attacco della prossima stagione.