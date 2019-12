Atalanta-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Atalanta-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il diciassettesimo match dei rossoneri nella Serie A 2019/20

Atalanta-Milan streaming: diciassettesimo match di campionato per i rossoneri, il decimo sotto la gestione Pioli. Trasferta rognosissima, quella di Bergamo, che separa Romagnoli e compagni dalla pausa natalizia. Dopo le vittorie contro Parma e Bologna il Milan il club di via Aldo Rossi è subito una leggera frenata con il pareggio a reti bianche interno contro il Sassuolo, ma le prestazioni sono rimaste di un buon livello. Contro i nerazzurri quindi gli uomini di Pioli cercheranno una vittoria assolutamente necessaria per smuovere la classifica e cercare di agganciarsi alle zone europee. D’altra parte l’Atalanta è reduce da una sconfitta esterna contro il Bologna e vorrà sicuramente rilanciarsi, forte anche e soprattutto della qualificazione acquisita agli ottavi di Champions League.

Atalanta-Milan in streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Atalanta-Milan sarà trasmessa domenica 22 dicembre dall’emittente streaming DAZN con fischio d’inizio alle ore 12:30. Dal 20 settembre ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.

Atalanta-Milan, ultime e probabili formazioni

ATALANTA – Non è ancora tempo di rientro per Duvan Zapata, a cui Gasperini dovrà ancora rinunciare. In attacco invece torna Gomez insieme a Pasalic. Da valutare ancora le condizioni di Ilicic: al suo posto è pronto Muriel. Sulla fascia destra ballottaggio tra Castagne e Hateboer, con il primo favorito. La difesa sarà composta da Toloi, Palomino e Djimsiti, davanti a Gollini.

MILAN – Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Paquetà, entrambi assenti per squalifica. Sulla fascia sinistra si rivede quindi Ricardo Rodriguez. Davanti confermato il tridente composto da Suso, Piatek e Calhanoglu. Mentre a metà campo confermato Bennacer in cabina di regia, con mezzali Kessie e Bonaventura.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Pasalic.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Atalanta-Milan, i precedenti con La Penna

Domenica a mezzogiorno il Milan affronterà in trasferta a Bergamo l’Atalanta e per l’anticipo domenicale è stato designato La Penna come primo arbitro. Precedenti – Il fischietto di Roma ha diretto i rossoneri solo una volta, ovvero l’anno scorso nella vittoria per 3-0 contro il Cagliari, invece con la dea i precedenti parlano di due vittorie e un pareggio.