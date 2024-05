Mercato Milan, Furlani insiste con Ibrahimovic: vuole quella punta a Milanello! Il prezzo fa gola

Mercato Milan, Furlani insiste con Ibrahimovic: vuole David in attacco. Il prezzo della punta fa gola ai rossoneri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella lunga lista di attaccanti che piacciono al calciomercato Milan della prossima estate non va dimenticato quello di Jonathan David. In particolare Furlani starebbe spingendo con l’area tecnica per convergere gli sforzi sul classe 2000 del Lille.

Ad ingolosire il CEO rossonero non sono solo i buoni rapporti con il club francese ma anche la scadenza del contratto fissata al 30 giugno del 2025: il prezzo non dovrebbe superare i 25 milioni di euro.