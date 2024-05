Guirassy Milan, l’attaccante dello Stoccarda occasione low cost: Moncada ha confessato QUESTA cosa alla punta

Guirassy-Milan, l’attaccante resta in cima alla lista degli obiettivi del club rossonero: Moncada gli ha ribadito la stima

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Guirassy dello Stoccarda resta in cima alla lista del calciomercato Milan per quanto riguarda l’attacco della prossima stagione.

Moncada recentemente gli ha ribadito la stima incondizionata e in più la clausola rescissoria da 17.5 milioni di euro fa gola: il dubbio è legato al fatto che la punta ha realizzato 25 gol per la prima volta in carriera fermandosi sempre a 13 nelle precedenti stagioni. Il gioco vale la candela? All’estate l’ardua risposta.