Calciomercato Milan, Fofana nome caldo a centrocampo: il Monaco fissa il prezzo

Calciomercato Milan, Fofana nome caldo per il centrocampo della prossima stagione: Il Monaco fissa il prezzo

Come riferito da Tuttosport, un nome caldo per il calciomercato Milan per il centrocampo della prossima stagione è Fofana del Monaco.

I contatti sono già partiti: la scadenza fissata al 30 giugno del 2025 impone al Monaco di fissare a 20 milioni di euro il prezzo per lasciar partire il ragazzo che dal canto suo ha già dato l’ok al trasferimento a Milanello. Le alternative sono rappresentate da Amrabat e Renato Veiga.