Tuttosport: «Simakan in saldo, il Milan è pronto a chiudere»

Tuttosport: Simakan sarebbe sempre più ad un passo da vestire la maglia del Milan a gennaio, ecco il motivo

«Simakan in saldo, il Milan è pronto» – così titola in prima pagina l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, che aggiunge: «Lo Strasburgo in crisi è disposto a lasciar partire i propri gioielli abbassando le pretese».

Il valore del giovane difensore centrale sarebbe sceso a 15 milioni di euro, il Diavolo sarebbe pronto così a chiudere il primo colpo di questa sessione di mercato invernale.